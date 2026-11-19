Gewalt zwischen zwei Gruppen - Polizei durchsucht Wohnungen
Mit Eisenstangen, Schlagringen und Steinen sollen zwei Gruppen immer wieder aufeinander losgegangen sein. Nun hat die Polizei sechs Wohnungen durchsucht und zwei junge Männer festgenommen.
Tuttlingen (dpa/lsw) - Nach mehreren gewaltsamen Zusammenstößen zwischen zwei Gruppen in Tuttlingen hat die Polizei Wohnungen von acht Tatverdächtigen durchsucht und dabei Beweismittel sichergestellt. Zwei junge Männer wurden festgenommen und sitzen in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Gegen sechs weitere Verdächtige wurden Aufenthaltsverbote für Teile der Innenstadt verhängt.
Die Durchsuchungen fanden am Vormittag an sechs Orten in Tuttlingen und Spaichingen statt. Den Angaben zufolge nahmen die Beamten einen 15- und einen 18-Jährigen fest. Sie wurden kurz darauf einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehle erließ. Die weiteren Tatverdächtigen sind zwischen 15 und 23 Jahre alt.
Hintergrund ist ein seit Wochen anhaltender Streit zweier Gruppen Jugendlicher und junger Erwachsener. Seit Ende Oktober waren sie mehrfach körperlich aneinandergeraten. Dabei sollen unter anderem Eisenstangen, Schlagringe und Steine eingesetzt und mit Messern gedroht worden sein. Mehrere Beteiligte wurden leicht verletzt.
Was den Streit zwischen den Gruppen auslöste und welche Beweismittel sichergestellt wurden, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Die Ermittlungen dauern an.