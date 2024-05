Gewitter mit Starkregen in Hessen möglich

Offenbach (dpa/lhe) – Die Menschen in Hessen erwartet in den kommenden Tagen weiterhin Gewitter mit Starkregen. Am Mittwoch beruhigt sich die Lage allerdings erst einmal, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Bei starker bis wechselnder Bewölkung kann es lediglich einzelne Schauer geben. Örtliche Gewitter sind nicht ganz ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen bei 17 bis 22 Grad.