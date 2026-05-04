Wetter in Hessen

Gewitter und Regen zum Wochenstart

In Hessen müssen sich die Menschen auf Gewitter und Starkregen einstellen. Ab Mittwoch fallen die Temperaturen stark ab. Die Aussichten.

In Hessen wird das Wetter ungemütlich. (Archivbild) Foto: Sascha Ditscher/dpa
In Hessen wird das Wetter ungemütlich. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Die neue Woche beginnt in Hessen mit dunklen Wolken und einzelnen Gewittern. Dies teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten zwischen 20 und 24 Grad. Ab dem Nachmittag könnten dann Gewitter mit Starkregen aufziehen, heißt es weiter. 

In der Nacht auf Dienstag fallen die Temperaturen auf bis zu 8 Grad ab, dabei ist leichter Regen möglich. Die Schauer sollen sich bis zum Mittag durchziehen, dann seien auch wieder Gewitter mit Starkregen möglich, so die Wetterexperten. Die Temperaturen erreichen maximal 21 Grad und es weht ein schwacher Wind. In der Nacht zum Mittwoch fallen die Temperaturen auf bis zu 6 Grad. Es bleibt verregnet und gewittrig bei Höchstwerten von bis zu 14 Grad am Tag.

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