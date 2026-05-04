Gewitter und Regen zum Wochenstart

Offenbach (dpa/lhe) - Die neue Woche beginnt in Hessen mit dunklen Wolken und einzelnen Gewittern. Dies teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten zwischen 20 und 24 Grad. Ab dem Nachmittag könnten dann Gewitter mit Starkregen aufziehen, heißt es weiter.

In der Nacht auf Dienstag fallen die Temperaturen auf bis zu 8 Grad ab, dabei ist leichter Regen möglich. Die Schauer sollen sich bis zum Mittag durchziehen, dann seien auch wieder Gewitter mit Starkregen möglich, so die Wetterexperten. Die Temperaturen erreichen maximal 21 Grad und es weht ein schwacher Wind. In der Nacht zum Mittwoch fallen die Temperaturen auf bis zu 6 Grad. Es bleibt verregnet und gewittrig bei Höchstwerten von bis zu 14 Grad am Tag.