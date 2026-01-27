Winter macht weiter

Glättegefahr und Neuschnee in Hessen

Besonders am Morgen und am späteren Abend ist Vorsicht auf Straßen und Gehwegen geboten. Es kann mancherorts spiegelglatt sein. Und es schneit stellenweise auch wieder.

Es muss wieder mit Eis und Schnee gerechnet werden. Foto: Boris Roessler/dpa
Es muss wieder mit Eis und Schnee gerechnet werden.

Offenbach (dpa/lhe) - Schneematsch, vereinzelt gefrierender Sprühregen und vielerorts Glätte wegen überfrierender Nässe: Autofahrer und Fußgänger sollten am Morgen auf dem Weg zur Arbeit und zur Schule vorsichtig sein. Ein Tiefdruckgebiet bringt ab dem Vormittag zunächst mildere und feuchte Luft nach Hessen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach vorhersagt. 

Gegen Abend kommt von Südwesten neuer Niederschlag nach Hessen, vor allem im Norden und Osten als Schnee. In tieferen Lagen muss dann wieder mit gefrierendem Regen und Frost gerechnet werden - mit teilweise erheblicher Glatteisgefahr. In der Nacht zum Mittwoch schneit es vor allem in Nordhessen. Im Bergland sind bis zu vier Zentimeter Neuschnee möglich. Es bleibt frostig.

