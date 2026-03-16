Wetter

Regen, etwas Schnee und stellenweise Glätte in Hessen

Mit wechselhaftem Wetter beginnt die Woche in Hessen. Wo Autofahrer vorsichtig sein sollten.

Wechselhaftes Wetter mit Regen, Schnee und mancherorts auch Glätte steht zum Start in die Woche in Hessen an. (Archivbild) Foto: Sascha Ditscher/dpa
Wechselhaftes Wetter mit Regen, Schnee und mancherorts auch Glätte steht zum Start in die Woche in Hessen an. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Regen, etwas Schnee und auch Gewitter - zum Start in die Woche zeigt sich das Wetter in Hessen ungemütlich. Stellenweise kann es auf den Straßen glatt werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. 

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Im Tagesverlauf rechnen die Meteorologen mit Regen- und Graupelschauern, vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Im Bergland kann Schnee fallen. Die Höchsttemperaturen erreichen 7 bis 12 Grad und in Hochlagen bis 4 Grad. Dazu weht ein frischer Wind mit teils starken Böen, der am Abend nachlässt. In der Nacht zum Dienstag fallen die Temperaturen auf 4 bis 1 Grad, in Nordhessen sowie in Hochlagen ist bei Tiefsttemperaturen von minus 1 Grad Frost möglich.

Der Dienstag bringt zeitweise leichten Regen, der tagsüber nachlässt. Der DWD erwartet Höchsttemperaturen von 11 bis 14 Grad und im höheren Bergland von bis zu 10 Grad. In der Nacht zum Mittwoch ist bei Tiefstwerten von bis zu minus 2 Grad in Tallagen wieder Vorsicht auf den Straßen geboten. Der Mittwoch wird heiter bis sonnig und trocken bei Höchsttemperaturen von 14 bis 18 und bis zu 11 Grad in Hochlagen.

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