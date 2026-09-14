Gleitschirmflieger aus Baumkrone gerettet
Ein Gleitschirmflieger bleibt in 20 Metern Höhe in einer Baumkrone hängen. Die Bergwacht kann ihn retten – er bleibt offenbar unverletzt.
Bernau (dpa/lsw) - Ein Notfall mit einem Gleitschirm im Waldgebiet von Bernau im Schwarzwald (Kreis Waldshut) hat Rettungskräfte gefordert. Nach Mitteilung der Polizei geriet ein 60 Jahre alter Gleitschirmflieger am Freitag in eine Notlage und konnte einen Absturz durch das Öffnen eines Notschirms verhindern.
Jedoch sei der Mann in einer Baumkrone in etwa 20 Metern Höhe hängengeblieben. Die Bergwacht rettete ihn. Er blieb wohl unverletzt. Neben dem Rettungsdienst, der Bergwacht und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.