Flugunglück

Gleitschirmflieger liegt tot im Feld

Ein Anwohner findet einen regungslosen Gleitschirmflieger auf einem Feld. Der Luftsportler stirbt vor Ort. Was ist geschehen?

Ein Gleitschirmflieger ist bei Pfedelbach leblos auf einem Feld gefunden worden. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Ein Gleitschirmflieger ist bei Pfedelbach leblos auf einem Feld gefunden worden. (Symbolbild)

Pfedelbach (dpa/lsw) - Ein Gleitschirmflieger ist bei Pfedelbach im Hohenlohekreis gestorben. Polizeiangaben zufolge hatte ein Anwohner den 62-Jährigen am Freitagabend regungslos auf einem Feld gefunden. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch vor Ort. Der Hergang war zunächst unklar.

Weder ein Absturz noch eine medizinische Ursache könne ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher. Vermutlich werde es eine Obduktion geben. Der Gleitschirmflieger war wohl allein unterwegs gewesen und von einem Abhang in unmittelbarer Nähe gestartet, da dort auch sein Fahrzeug gefunden wurde.

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