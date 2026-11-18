Grau und ungemütlich - Novemberwetter bis zum Wochenende
Bis Freitag bleibt es in Hessen meist bedeckt und regnerisch. Danach zieht laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts der letzte Regen ab.
Offenbach (dpa/lhe) - Es regnet und ist stürmisch: Das triste Novemberwetter wird der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) zufolge noch bis zum Wochenende anhalten. Heute ist es stark bewölkt und regnet immer wieder. Dazu ist es verhältnismäßig mild mit Höchstwerten von 10 bis 14 Grad, in höheren Lagen von 7 bis 10 Grad.
Dazu kommt der Wind, der verbreitet in starken bis stürmischen Böen weht. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen gerechnet werden.
Regnerisch und stürmisch geht es am Donnerstag weiter, wie der DWD vorhersagt. Auch an den Temperaturen ändert sich nicht viel.
Richtung Wochenende wird es kühler
Am Freitag ist es der Vorhersage zufolge meist noch bedeckt und regnerisch, die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 11 Grad, auf den Gipfeln der Mittelgebirge bleibt es bei etwa 4 Grad. Im Süden muss noch mit starken Böen aus West bis Südwest gerechnet werden. Nachts besteht bei längeren Auflockerungen Glättegefahr.
Am Samstagmorgen zieht im Süden der letzte Regen ab. Es wird überwiegend heiter bis wolkig und bleibt niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen nur noch zwischen 4 und 9 Grad.