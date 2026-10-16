Vorhersage

Regen und kühlere Temperaturen am Wochenende in Hessen

Das Wetter bleibt heute noch freundlicher, zum Wochenende schlägt es um. Das erwartet der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Tage.

Das Wetter könnte am Wochenende ungemütlich werden. Foto: Jennifer Brückner/dpa
Das Wetter könnte am Wochenende ungemütlich werden.

Die kommenden Tage bringen wechselhaftes Wetter nach Hessen, mit vielen Wolken und auch Regen. Dabei soll es heute im Tagesverlauf laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) trotz zunehmender Bewölkung noch trocken bleiben - die Temperaturen übersteigen nicht die 20 Grad. 

Der Samstag startet bedeckt und regnerisch. Auch im Laufe des Tages sind noch Schauer möglich, es lockert aber auf. Der DWD erwartet fallende Temperaturen - die Höchstwerte sollen zwischen 12 und 15 Grad liegen.

Für Sonntag sagt der DWD voraus, dass es bewölkt bis bedeckt werde. Örtlich bis gebietsweise kann es regnen. Dabei sollen die Temperaturen noch tiefer sinken, auf höchstens 12 Grad. 

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Am Montag ist vor allem im Westen noch Regen möglich. Im Laufe des Tages wird es trockener und etwas freundlicher. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 16 Grad.

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