Ungeprüfte Nachrichten im Netz

Griff ein Fremder nach einem Kind? Das sagt die Polizei

In einer Stadt auf der Schwäbischen Alb macht die Angst vor einem möglichen Kinder-Greifer die Runde – vor allem im Netz. Eltern sind alarmiert.

Nach Berichten über Vorfälle mit Kindern hat die Polizei mit unbestätigten Infos zu kämpfen. (Symbolfoto) Foto: Malin Wunderlich/dpa
Nach Berichten über Vorfälle mit Kindern hat die Polizei mit unbestätigten Infos zu kämpfen. (Symbolfoto)

Albstadt-Ebingen/Reutlingen (dpa/lsw) - Hat ein Fremder versucht, aus einem Auto heraus nach einem siebenjährigen Jungen zu greifen? Diese Berichte verbreiten sich derzeit im Internet. Die Polizei Reutlingen kann den geschilderten Vorfall in Albstadt Ebingen (Zollernalbkreis) bislang jedoch nicht bestätigen und warnt eindringlich davor, ungeprüfte Informationen weiterzuverbreiten. 

Polizei: Unbestätigte Informationen nicht verbreiten 

Ein Fremder soll am Mittwoch aus einem Auto heraus nach dem Grundschüler gegriffen haben. Der Siebenjährige war gerade auf dem Heimweg vom Unterricht. Jetzt warnen Eltern vor dem Mann. Mehrere Medien hatten berichtet. Dem Vater, der wenige Meter von seinem Kind entfernt war, fiel laut Polizei kein solches Fahrzeug auf. Auch Zeugen sei es nicht aufgefallen. «Es gab keinerlei Hinweise von anderen Personen zu diesem Vorfall», sagte der Polizeisprecher.

Die Polizei habe in ihrem Zuständigkeitsbereich unzählige solcher Meldungen im Jahr, sagt ein Polizeisprecher. Die Polizei bittet dennoch darum, Vorkommnisse mit Kindern weiter zu melden. «Wir nehmen jeden dieser Hinweise immer absolut ernst.» Die unbestätigten Informationen in den sozialen Medien seien das Problem.

Warnung eines Vaters vor Kettenbriefen 

In der öffentlichen Facebook-Gruppe «Albstadt News» mit mehr als 13.000 Mitgliedern schreibt der Administrator und Vater eines Schülers unter einen Medienbericht in den Kommentaren: «Und bitte teilt nicht ungeprüft ständig irgendwelche Kettenbriefe mit vermeintlichen Infos zum Tathergang, welche sich im Nachgang als unwahr rausstellen. Sucht das Gespräch mit den Kids und sensibilisiert sie, der Inhalt solcher Kettenbriefe führt aber gern zu maximaler Verunsicherung. So gesehen in der Klasse unseres Sohnes».

In den verbreiteten Nachrichten heißt es etwa, das Auto habe ein spanisches Kennzeichen gehabt. Außerdem wurde das Auto als schwarz-grauer Transporter «mit goldenen Blumen» beschrieben, schreibt der SWR.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

