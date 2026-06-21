Notfälle

Grillmeister verursacht Stichflamme - zwei Verletzte

Beim Flambieren des Desserts auf einer Geburtstagsfeier werden zwei Menschen verletzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Einsatz auf einer Geburtstagsfeier: Zwei Menschen wurden von einer Stichflamme verletzt. (Archivbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Einsatz auf einer Geburtstagsfeier: Zwei Menschen wurden von einer Stichflamme verletzt. (Archivbild)

Römerstein (dpa/lsw) - Beim Flambieren von Desserts sind auf einer Geburtstagsfeier in Römerstein (Kreis Reutlingen) zwei Menschen verletzt worden. Die Polizei ermittelt laut einer Mitteilung wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen einen 48-Jährigen, der für die Feier als Grillmeister engagiert worden war. 

Der Mann soll zum Flambieren des Desserts am Grill hochprozentigen Alkohol verwendet haben. Es sei zu einer Verpuffung gekommen, danach habe es eine Stichflamme gegeben. 

Laut Polizei erlitt eine 39-Jährige, die rund zwei Meter neben dem Grill stand, oberflächliche Brandverletzungen. Sie sei vom Rettungsdienst behandelt worden und auf der Feier geblieben. 

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Das Oberteil eines 39-Jährigen sei von der Stichflamme in Brand geraten. Der Gast erlitt Brandverletzungen am Kopf und wurde ins Krankenhaus gebracht, wie es hieß. Er sei nach der Behandlung wieder entlassen worden.

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