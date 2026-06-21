Grillmeister verursacht Stichflamme - zwei Verletzte

Römerstein (dpa/lsw) - Beim Flambieren von Desserts sind auf einer Geburtstagsfeier in Römerstein (Kreis Reutlingen) zwei Menschen verletzt worden. Die Polizei ermittelt laut einer Mitteilung wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen einen 48-Jährigen, der für die Feier als Grillmeister engagiert worden war.

Der Mann soll zum Flambieren des Desserts am Grill hochprozentigen Alkohol verwendet haben. Es sei zu einer Verpuffung gekommen, danach habe es eine Stichflamme gegeben.

Laut Polizei erlitt eine 39-Jährige, die rund zwei Meter neben dem Grill stand, oberflächliche Brandverletzungen. Sie sei vom Rettungsdienst behandelt worden und auf der Feier geblieben.

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