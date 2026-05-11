Feuer

Stichflamme verletzt Mann beim Grillen

Es ist Mai, es ist Wochenende, es ist schönes Wetter: perfekte Voraussetzungen also fürs Grillen im Garten. Aber in Steinenbronn geht das schief.

Die Feuerwehr ist zu einem Grillunfall in Steinenbronn ausgerückt. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa
Die Feuerwehr ist zu einem Grillunfall in Steinenbronn ausgerückt. (Symbolbild)

Steinenbronn (dpa/lsw) - Ein Mann ist in Steinenbronn (Kreis Böblingen) beim Grillen von einer Stichflamme erwischt und leicht verletzt worden. Der 62-Jährige kam mit Verbrennungen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. 

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Die Flammen griffen dabei auch auf eine Hausfassade über, doch alarmierte Feuerwehrleute verhinderten, dass sie sich auf das gesamte Gebäude ausbreiten konnten. Den Angaben nach war vor dem Vorfall am Freitag im Garten eines Wohnhauses aus einer an den Grill angeschlossenen Gasflasche wohl Gas ausgeströmt. Die Ursache dafür war zunächst unklar.

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