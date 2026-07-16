Mehrere Schüler betroffen

Größerer Rettungseinsatz wegen Reizstoffs an Schule

Polizei und Rettungskräfte eilen zu einer Schule in Neu-Ulm. Mehrere Schüler klagen über gereizte Atemwege.

Wegen des Vorfalls eilte ein größeres Aufgebot an Rettungskräften zur Schule. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa
Wegen des Vorfalls eilte ein größeres Aufgebot an Rettungskräften zur Schule. (Symbolbild)

Neu-Ulm (dpa) - Durch einen Reizstoff sind an einer Schule in Neu-Ulm laut Polizei mehrere Schüler verletzt worden. Schwerverletzte seien zunächst nicht gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher. In dem Gebäude sei offenbar ein Stoff versprüht worden, der zu Reizungen der Atemwege führe. Nach ersten Erkenntnissen gehe man von einer niedrigen zweistelligen Zahl an Verletzten aus - wobei sich diese Zahl noch ändern könne.

Wegen des Alarms gegen 11.00 Uhr sei ein Großaufgebot an Rettungskräften zu der Schule gefahren, sagte der Polizeisprecher. Zwischenzeitlich sei auch ein Rettungshubschrauber angefordert worden. Ob er tatsächlich zur Versorgung Verletzter benötigt wurde, blieb zunächst unklar.

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