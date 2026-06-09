Atemwegsbeschwerden

Unbekannter Reizstoff löst Evakuierung an Schule aus

Nach Augen- und Atemwegsreizungen müssen rund 50 Schülerinnen und Schüler untersucht werden. Feuerwehr und Polizei suchen das Gebäude in Ettenheim ab. Was bis jetzt bekannt ist.

Die Feuerwehr untersuchte mit Unterstützung des ABC-Zugs das Schulgebäude auf gefährliche Stoffe. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr untersuchte mit Unterstützung des ABC-Zugs das Schulgebäude auf gefährliche Stoffe. (Symbolbild)

Ettenheim (dpa/lsw) - Mehrere Schülerinnen und Schüler in Ettenheim (Ortenaukreis) wurden am Montagmorgen evakuiert, weil Augen- und Atemwege gereizt waren. Laut Polizei kam es zu einer unbekannten Reizstoffbelastung im Schulgebäude. 

Erste Schülerinnen und Schüler meldeten demnach am frühen Montagmorgen Beschwerden, wenig später klagten weitere Klassen über ähnliche Symptome, wie die Polizei mitteilte. Bei den meisten Schülerinnen und Schülern ließen die Symptome jedoch nach kurzer Zeit wieder nach. 

Betroffene nach Hause geschickt

Laut Polizei konnte die Feuerwehr auch nach intensiver Kontrolle nicht herausfinden, woher der vermeintliche Reizstoff kam oder worum es sich dabei handelte. Dennoch sei das Schulgebäude evakuiert und gelüftet worden. Rettungsdienst und Notärztin untersuchten rund 50 Schülerinnen und Schüler, von denen fünf mit stärkeren Beschwerden in eine Kinderklinik gebracht wurden, wie die Polizei weiter mitteilte. Die anderen Betroffenen seien nach Hause geschickt worden. Ihnen wurde laut Polizei geraten, bei anhaltenden Beschwerden zum Hausarzt oder ins Krankenhaus zu gehen. 

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Schwere Verletzungen gab es laut Polizei keine. Zwar werde jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, aktuell gebe es aber keine Hinweise auf den Reizstoff, einen Verursacher oder vorsätzliches Handeln.

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