Grüne wollen Bildungsgipfel - Schwarz-Rot nicht

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit Verweis auf die ernüchternden Ergebnisse der jüngsten Bildungsstudien haben die Grünen im hessischen Landtag einen neuen Bildungsgipfel gefordert, sind damit aber bei Schwarz-Rot abgeblitzt. «Wir brauchen einen pädagogischen Aufbruch an Hessens Schulen – sei es im Bereich der Digitalisierung, der datengestützten Schulentwicklung oder der Multiprofessionalität und Selbstständigkeit von Schulen», forderte Daniel May von der Grünen-Opposition am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden. Der neue Koalitionsvertrag von CDU und SPD sei «ein Papier der vertanen Chancen» mit zu wenigen Lösungsansätzen und sogar angekündigten Kürzungen, etwa beim «Aufholprogramm nach Corona».