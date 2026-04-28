Landtag

Grüne wollen Radwege-Ausbau beschleunigen

Mehr Radwege können das Radfahren in Hessen nach Überzeugung der Grünen-Landtagsfraktion sicherer machen. Helfen soll ein «Gute-Radwege-Gesetz». Die Landesregierung hat eigene Pläne.

Aktuell haben nach Angaben der Grünen-Fraktion nur knapp zwölf Prozent der Landesstraßen in Hessen einen Radweg. (Archivbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Aktuell haben nach Angaben der Grünen-Fraktion nur knapp zwölf Prozent der Landesstraßen in Hessen einen Radweg. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit einem «Neue-Radwege-Gesetz» will die Grünen-Landtagsfraktion den Ausbau von Radwegen an hessischen Landesstraßen beschleunigen. Derzeit verzögere sich der Bau häufig durch langwierige Planungs- und Genehmigungsverfahren, kritisierte die oppositionelle Fraktion. Tödliche Radverkehrsunfälle ließen sich am besten durch bessere Radinfrastruktur verhindern, argumentierte die verkehrspolitische Sprecherin Katy Walther im Landtag in Wiesbaden. 

Aktuell haben nach Angaben der Grünen-Fraktion nur knapp zwölf Prozent der Landesstraßen in Hessen einen Radweg. «Das kann uns nicht zufriedenstellen», erklärte Walther. Das Fahrrad könne in ganz Hessen ein echtes Alltagsverkehrsmittel sein und das Auto sinnvoll ergänzen. 

Verkehrsminister Kaweh Mansoori (SPD) lehnte den Vorschlag ab. Das sei kein guter Gesetzentwurf. Er greife an vielen Stellen zu kurz oder sei nicht geeignet, den Ausbau tatsächlich zu beschleunigen. Mansoori kündigte einen eigenen Entwurf an, der als Teil eines Verkehrspaketes von der Landesregierung vorgelegt werde.

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