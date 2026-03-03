Wahlkampf

Grüne zu Wahlplakaten: Es geht auch mit Verzicht

Ist ein Verzicht auf Wahlplakate politisch mutig oder riskant? Eine Politikwissenschaftlerin gibt Antworten. Und die Grünen in Gießen probieren aus, ob weniger mehr ist.

Kein Wahlkampf ohne Wahlplakate. (Archivbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Kein Wahlkampf ohne Wahlplakate. (Archivbild)

Gießen (dpa/lhe) - In der Diskussion über den Nutzen von Wahlplakaten gibt es auch kritische Stimmen, die sich für einen Verzicht auf dieses Wahlkampfmittel aussprechen. Kritisiert werden Umweltbelastung und Kosten. Doch wäre ein solcher Schritt politisch mutig oder wahlstrategisch eher riskant?

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Gießener Politikwissenschaftlerin Dorothée de Nève hält die Frage nach einem Verzicht auf Plakate für berechtigt. Gerade im städtischen Raum gebe es Straßenabschnitte etwa an stark befahrenen Kreuzungen, in denen sehr viele Plakate auf engstem Raum hingen. Zuweilen würden auch kleine Parteien erstaunliche Investitionen dafür tätigen, sagt sie. 

Die Grünen seien hingegen in manchen Regionen wie etwa in Gießen dazu übergegangen, die Zahl der Plakate bewusst zu reduzieren. «Das ist in diesem konkreten Fall nicht riskant, sondern mit Blick auf die politische Agenda dieser Partei durchaus stimmig», erklärt die Forscherin.

Grüne in Gießen: Andere Parteien machen «Materialschlacht»

Die Grünen in der mittelhessischen Universitätsstadt hatten zur Begründung ihres Verzichts erklärt: «Während andere Parteien mit einer wahren Materialschlacht auf den Wahlkampf aufmerksam machen, setzen wir bewusst auf einen reduzierten und nachhaltigen Umgang mit Plakatwerbung. Das ist kein Versehen, sondern eine klare Entscheidung – für die Umwelt, für mehr Dialog und für einen Wahlkampf mit Verantwortung.» Stattdessen solle der Fokus auf den direkten Austausch mit den Bürgern gerichtet werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mehr Angriffe auf Wahlplakate in Hessen vor Kommunalwahl
Wahlkampf

Mehr Angriffe auf Wahlplakate in Hessen vor Kommunalwahl

Warum Wahlplakate trotz Social Media im Wahlkampf wichtig bleiben – und weshalb sie aktuell besonders oft Ziel von Angriffen werden.

vor 1 Stunde

Wahlplakate als «häufiges Angriffsziel»
Kriminalität

Wahlplakate als «häufiges Angriffsziel»

Abgerissene Wahlplakate, Beleidigungen, Böllerwürfe: Bei Wahlen steigt die politisch motivierte Kriminalität sprunghaft. Die Stimmung ist aufgeheizt. Das Landeskriminalamt verzeichnet einige Fälle.

06.02.2025

Wahlplakate in mehreren Orten heruntergerissen und zerstört
Wahlkampf

Wahlplakate in mehreren Orten heruntergerissen und zerstört

Knapp fünf Wochen vor der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar häufen sich in Hessen Vandalismus-Vorfälle an Wahlplakaten. Betroffen sind Plakate aller Parteien.

20.01.2025

Mehr als 100 Fälle: Plakate nicht nur in Weinheim zerstört
Weinheim / Region

Mehr als 100 Fälle: Plakate nicht nur in Weinheim zerstört

Das Polizeipräsidium Mannheim hat mehr als 100 beschädigte Plakate registriert. Die Dunkelziffer ist weit höher.

17.05.2024

Weinheimer Grüne: Wahlplakate zerstört
Weinheim

Weinheimer Grüne: Wahlplakate zerstört

Die Wahlplakate der Grünen werden auch in Weinheim zum Ziel von Vandalismus. Fraktionschefin Elisabeth Kramer hat kein Verständnis.

08.05.2024