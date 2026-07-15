Versuchter Totschlag

Haftbefehl nach Messerangriff in Restaurant

Zwei Arbeitskollegen geraten in einem Restaurant in Streit. Wenig später wird einer der Männer schwer verletzt.

Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen nach einem Messerangriff fest. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa
Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen nach einem Messerangriff fest. (Symbolbild)

Reutlingen (dpa/lsw) - Nach einem Messerangriff auf einen Arbeitskollegen in einem Restaurant in Reutlingen ist gegen einen 31-Jährigen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags erlassen worden. Der Mann soll am Montagabend nach einem Streit auf seinen 33 Jahre alten Kollegen eingestochen haben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Das Opfer wurde schwer verletzt und in einer Klinik behandelt. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Ermittler nicht. Der Tatverdächtige, ein indischer Staatsangehöriger, wurde noch am Tatort festgenommen und später in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

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