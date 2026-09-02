Haftbefehl nach mutmaßlichem Giftmord

Gießen (dpa) - Mehr als ein Jahr nach der mutmaßlichen Vergiftung eines Mannes hat die Polizei einen 35 Jahre alten Tatverdächtigen aus dem Wetteraukreis festgenommen. «Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, im Juni 2025 einen 30-Jährigen durch die heimliche Verabreichung von Gift getötet zu haben», teilten die Staatsanwaltschaft Gießen und das Polizeipräsidium Mittelhessen gemeinsam mit.

Laut den Angaben war das Opfer von einer Mannschaftsfahrt seines Fußballvereins nach Dresden nach Hause zurückgekehrt, als sich sein Gesundheitszustand massiv verschlechterte, woraufhin der Rettungsdienst gerufen wurde. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der Mann kurz darauf im Krankenhaus.

Experten des Instituts für Rechtsmedizin in Gießen stellten später fest, «dass das todesursächliche septische Mehrorganversagen auf eine Vergiftung zurückzuführen war». Konkretere Angaben, etwa zu der Art des Gifts, der konkreten Tathandlung sowie den genauen Hintergründen konnten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.

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