Gedenken

Hanau erinnert mit Kundgebung an Opfer des Anschlags

Mit einer Kundgebung und einem Demonstrationszug haben rund 600 Menschen in Hanau der Opfer des Anschlags vom 19. Februar 2020 gedacht.

Ein Jugendbündnis hatte zu dem Gedenken aufgerufen. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Ein Jugendbündnis hatte zu dem Gedenken aufgerufen. (Archivbild)

Hanau (dpa/lhe) - Mit einer Kundgebung ist in Hanau an die Opfer des rassistischen Anschlags vom 19. Februar 2020 erinnert worden. Aufgerufen dazu hatte ein Hanauer Jugendbündnis. Anschließend gab es einen Demonstrationszug vom Marktplatz zum Stadtteil Kesselstadt. Nach Angaben der Polizei nahmen an der Veranstaltung knapp 600 Menschen teil. Zunächst war von 200 Menschen die Rede gewesen.  

In Hanau hatte am 19. Februar 2020 ein 43-jähriger Deutscher neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Bereits am Donnerstag hatten Angehörige und Vertreter der Stadt, des Landes Hessen und des Bundes mit einem stillen Gedenken an die neun ermordeten Opfer erinnert. An den beiden Tatorten wurden Kränze niedergelegt.

