Trauer und Innehalten

Hanau erinnert mit stillem Gedenken an die Opfer von 2020

Mit Kranzniederlegungen gedenkt Hanau der neun Opfer des rassistischen Anschlags von 2020. Auch in anderen Städten wird an die Toten erinnert.

An den beiden Tatorten des rassistischen Anschlags im Jahr 2020 in Hanau werden Kränze zum Gedenken an die Opfer niedergelegt. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
An den beiden Tatorten des rassistischen Anschlags im Jahr 2020 in Hanau werden Kränze zum Gedenken an die Opfer niedergelegt. (Archivbild)

Hanau (dpa/lhe) - Am sechsten Jahrestag des rassistischen Anschlags von Hanau wird dort und in anderen deutschen Städten der Opfer des Attentats gedacht. Im Mittelpunkt der Veranstaltungen in Hanau steht ein stilles Gedenken an den beiden Tatorten. Vertreter und Vertreterinnen der Stadt und des Landes Hessen wollen dort mit Kranzniederlegungen an die neun aus rassistischen Motiven getöteten Menschen erinnern. Bei diesem stillen Gedenken soll bewusst auf Reden verzichtet werden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Weitere Kranzniederlegungen sollen an anderen Stellen in Hanau sowie an den Gräbern der Opfer in Offenbach, Dietzenbach (Kreis Offenbach) sowie im Ausland - unter anderem in der Türkei, in Rumänien und in Bulgarien - erfolgen. Am späten Abend soll nach Angaben der Stadtverwaltung wie in den vergangenen Jahren an den beiden Tatorten am Heumarkt und am Kurt-Schumacher-Platz im Stadtteil Kesselstadt mit brennenden Kerzen der Opfer gedacht werden. 

Trauermarsch 

Am Abend ist in Hanau außerdem ein Trauermarsch des Jugendbündnisses Remember Hanau geplant. Am Samstag (16.00 Uhr) findet eine Kundegebung des Bündnisses auf dem Marktplatz statt, bei der an die Opfer erinnert werden soll.

Weitere Gedenkveranstaltungen und Mahnwachen sind nach Angaben der Initiative 19. Februar, in der sich Angehörige und Freunde der Opfer sowie deren Unterstützer zusammengeschlossen haben, in vielen deutschen Städten geplant. Dazu zählen unter anderem Berlin, Köln, München, Frankfurt, Wiesbaden, Kassel und Darmstadt.

In Hanau hatte am 19. Februar 2020 ein 43-jähriger Deutscher neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hanau gedenkt der Opfer des Anschlags in stillem Rahmen
Sechs Jahre nach der Tat

Hanau gedenkt der Opfer des Anschlags in stillem Rahmen

Lichter und Kränze statt Worte: Hanau gedenkt der Opfer des rassistischen Anschlags. Auch an den Gräbern im In- und Ausland wird an die Toten erinnert.

14.01.2026

Gedenken am fünften Jahrestag des Anschlags in Hanau
Erinnerung an Opfer

Gedenken am fünften Jahrestag des Anschlags in Hanau

Der rassistische Anschlag in Hanau jährt sich zum fünften Mal. Bei der offiziellen Gedenkstunde werden der Bundespräsident und Hinterbliebene der Opfer sprechen.

19.02.2025

Demonstration erinnert an Opfer des Anschlags in Hanau
Gedenken an Anschlagsopfer

Demonstration erinnert an Opfer des Anschlags in Hanau

Im Gedenken an die Opfer des rassistischen Anschlags vor fünf Jahren versammeln sich in Hanau zahlreiche Menschen. Sie fordern bei einer Demonstration Konsequenzen aus dem Anschlag.

15.02.2025

Gedenken an die Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau
Gedenkveranstaltung und Demo

Gedenken an die Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau

Zur Erinnerung an die Ermordeten des 19. Februar 2020 gibt es in Hanau zahlreiche Veranstaltungen. Vor dem eigentlichen Jahrestag finden eine Gedenkstunde und eine Demonstration statt.

14.02.2025

Demonstration

Gedenken zum Jahrestag des Anschlags in Hanau

Mit einer Gedenkdemonstration soll in Hanau an die Opfer des rassistischen Anschlags erinnert werden. Zugleich wollen die Organisatoren ein Zeichen gegen Rassismus und Rechtsextremismus setzen.

16.02.2024