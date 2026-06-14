ATP-Turnier

Hanfmann/Struff feiern Doppel-Titel in Stuttgart

Erst raus im Einzel, dann Sieg im Doppel: Die beiden Tennisprofis Hanfmann und Struff überraschen in Stuttgart.

Gewinnen den Doppel-Titel: Yannick Hanfmann (l) und Jan-Lennard Struff (r) Foto: Marijan Murat/dpa
Gewinnen den Doppel-Titel: Yannick Hanfmann (l) und Jan-Lennard Struff (r)

Stuttgart (dpa/lsw) - Trotz der Absage von French-Open-Sieger Alexander Zverev gibt es beim Rasen-Tennisturnier in Stuttgart zum Abschluss deutschen Jubel. Das Duo Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann feierte überraschend den Doppel-Titel. Mit 11:9 entschieden Hanfmann und Struff den Matchtiebreak im Endspiel gegen Stefanos Sakellaridis aus Griechenland und Daniil Glinka aus Estland für sich. Zuvor hatte die deutsche Paarung den ersten Satz 7:6 (7:2) gewonnen, den zweiten aber 3:6 verloren. Im Einzel waren Hanfmann und Struff jeweils im Achtelfinale ausgeschieden.

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