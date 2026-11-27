Sinsheim (dpa/lsw) - Eines wollten die beiden Österreicher Andreas Schicker und Christian Ilzer von der TSG Hoffenheim unbedingt verhindern: eine Rückkehr in die Heimat mit einer Niederlage gegen ihren Ex-Club Sturm Graz im Gepäck. «Das wäre unangenehm geworden», gab Schicker zu. Doch die Kraichgauer berappelten sich nach einer schwachen ersten Halbzeit und gewannen noch mit 3:1 - vor allem dank der richtigen Wechselimpulse von der Trainerbank.

«Die Jungs, die reingekommen sind, waren durch die Bank alle sehr, sehr gut», sagte Schicker. «Sie waren von der ersten Sekunde an auf dem Platz, das hat uns ja auch gefehlt.» Die Joker-Tore von Bambasé Conté (80.) und Max Moerstedt (90.) waren der verdiente Lohn für einen großen Aufwand, den die TSG nach Wiederbeginn betrieb. Zuvor hatte Adam Hlozek (72.) den Führungstreffer von SK-Torjäger Oumar Diakité (43.) egalisiert.

Ilzer fehlt noch die Konstanz

Mit dem zweiten Heimsieg in der Europa League nacheinander machten die Hoffenheimer einen wichtigen Schritt in Richtung Playoff-Einzug. Hinsichtlich der Ergebnisse sei die bisherige Saison eine Achterbahnfahrt, sagte Ilzer. «Wir müssen einfach die Phasen des Spiels, in denen wir Qualität zeigen, verlängern.»

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Ihre Lernfortschritte wollen die Hoffenheimer schon am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in der Fußball-Bundesliga unter Beweis stellen, wenngleich die Aufgabe gegen den FC Augsburg von Personalsorgen begleitet wird - besonders im Defensivbereich. Der nach seinem Würgegriff für vier Ligaspiele gesperrte Innenverteidiger Ozan Kabak fehlt bis Weihnachten und auch ein Einsatz von Wouter Burger erscheint mehr als fraglich. Der Niederländer wurde gegen Graz mit einer Verletzung im Bauch- und Rippenbereich ausgewechselt.

Ausgedünnte Defensive

Burger hatte angesichts des Kabak-Ausfalls und der schon länger fehlenden Abwehrspieler Albian Hajdari und Robin Hranac in Ilzers Überlegungen für das Zentrum eine große Rolle gespielt. «Vielleicht hätte er ja den Libero wie in alten Zeiten gegeben», sagte der Coach und schmunzelte.

Foto: Uwe Anspach/dpa Trainer Ilzer muss in der Liga bis Weihnachten auf Ozan Kabak verzichten.

Nun muss ein anderer Plan her. Zumal ein Erfolgserlebnis in der Bundesliga nach dem Stimmungsdämpfer beim 0:1 in Frankfurt guttun würde. «Wir müssen den Schwung mitnehmen», sagte Conté. Die personell ausgedünnte TSG könnte ihr Heil in der Offensive suchen. «Nachdem uns hinten die Leute ausgehen...», sagte Ilzer und brach den Satz ab. «Da möchte ich meinen Trainerkollegen Manuel Baum noch ein bisschen im Spekulativen lassen.»

Wenig überraschend warnte der 49-Jährige vor einem weiteren Landsmann: Augsburgs Torjäger Michael Gregoritsch sei «ein Schlitzohr mit Qualität», das «trifft, trifft und trifft». Ilzer und sein Trainerteam wollen angesichts der dünnen Personaldecke kreative Lösungen finden. «Und das werden wir auch, das ist ein Teil unseres Jobs», versprach er.

Foto: Harry Langer/dpa «Schlitzohr mit Qualität»: Augsburgs Michael Gregoritsch ist in guter Form. (Archivbild)