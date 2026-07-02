Feuer

Hausbewohner nach Brand im Allgäu vermisst

In einem Einfamilienhaus im Unterallgäu bricht am frühen Morgen ein Feuer aus. Das Löschen gestaltet sich schwierig - und vom Bewohner fehlt jede Spur.

Rund 120 Feuerwehrleute waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. (Symbolbild) Foto: Malin Wunderlich/dpa
Rund 120 Feuerwehrleute waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. (Symbolbild)

Markt Rettenbach (dpa) - Nach dem Brand eines Hauses im Allgäu wird der Bewohner vermisst. Das Gebäude in Markt Rettenbach im Landkreis Unterallgäu sei wegen großer Schäden nicht mehr betretbar und müsse mit schwerem Gerät abgetragen werden, teilte die Polizei mit. Der Bewohner werde weiter gesucht.

Das Feuer war demnach am frühen Morgen gemeldet worden. Zunächst wurde die Feuerwehr wegen eines Zimmerbrands alarmiert, die Flammen hätten aber auf das gesamte Gebäude übergegriffen. Etwa 120 Feuerwehrleute seien mit den Löscharbeiten beschäftigt gewesen. Der Einsatz sei aber wegen zahlreicher Bäume und Sträucher rund um das Haus schwierig gewesen, teilte die Polizei mit. Die Ursache des Brands blieb zunächst unklar.

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