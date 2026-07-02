Feuer im Gallusviertel

Hausbrand in Frankfurt – Polizei nimmt Bewohner fest

Großeinsatz im Gallusviertel: Zwei Menschen entkommen im letzten Moment den Flammen. Nun wird ein Mann festgenommen.

Der Brand hatte sich rasch in die oberen Stockwerke ausgebreitet. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Der Brand hatte sich rasch in die oberen Stockwerke ausgebreitet. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Nach einem Brand in einem Wohnhaus im Frankfurter Gallusviertel mit sechs Verletzten hat die Polizei einen Mann festgenommen. Bei dem 55-Jährigen handle es sich um den Inhaber der Wohnung, in der das Feuer mutmaßlich entstanden sei, teilte die Polizei mit. Er werde einem Haftrichter vorgeführt. Die Brandursache müsse noch ermittelt werden. Bei dem Feuer am Mittwochmittag hatten zwei der betroffenen Menschen schwere Verletzungen erlitten. Es entstand ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich. 

Das Feuer war laut Feuerwehr im zweiten Obergeschoss ausgebrochen und hatte schnell auf das dritte Stockwerk und das Dachgeschoss übergegriffen. Zwei der Bewohner hätten im letzten Augenblick gerettet werden können, hieß es von den Brandschützern.

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