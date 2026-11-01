Feuerwehr im Einsatz

Hausfassade in Flammen - 60 Bewohner evakuiert

Ein Altpapiercontainer gerät in Brand. Die Flammen greifen auf ein Wohnhaus über. Einsatzkräfte bringen Bewohner in Sicherheit.

Feuerwehrleute löschen die brennende Hausfassade. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Feuerwehrleute löschen die brennende Hausfassade. (Symbolbild)

Konstanz (dpa/lsw) - Wegen eines Brandes mussten 60 Menschen mitten in der Nacht ihr Zuhause verlassen. Ein Feuer hatte von einem Altpapiercontainer auf die Fassade des Mehrfamilienhauses in Konstanz übergegriffen, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner des Hauses mit der brennenden Fassade und aus einem Nachbargebäude wurden in Sicherheit gebracht. 

Drei Bewohner wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung in eine Klinik gebracht. Die Hitze beschädigte laut Polizei die beiden Gebäude stark. Vier Wohnungen seien nicht mehr zu bewohnen, zudem seien die Schaufenster von zwei Geschäften im Erdgeschoss zerstört. Sanitäter hätten die Evakuierten in einem Bus betreut. 

Warum der Altpapiercontainer in Brand geriet, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

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