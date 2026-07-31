Quad fängt Feuer – Flammen greifen auf Hausfassade über
Eine Frau ist gerade in der Küche, als sie mehrere laute Knallgeräusche hört. Sie geht nachschauen - und sieht vor dem Haus ein Quad, das lichterloh in Flammen steht.
Frielendorf (dpa/lhe) - Ein Quad ist im nordhessischen Frielendorf in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff auf die Fassade eines angrenzenden Wohnhauses über und beschädigte sie, wie die Polizei mitteilte. Wegen der starken Rauchentwicklung konnten die Bewohner vorübergehend nicht in ihr Haus zurückkehren. Warum das Quad Feuer fing, ist noch unklar. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Der Sachschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.
Eine Bewohnerin war am Donnerstagnachmittag in der Küche des Hauses, als sie ihren Angaben zufolge mehrere laute Knallgeräusche hörte, wie die Polizei mitteilte. Als sie nachsah, entdeckte sie das Feuer. Der Eigentümer des Quads rief die Feuerwehr. Er hatte sich zuvor im Keller des Hauses aufgehalten.