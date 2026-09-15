Heiteres Sommerwetter und trübe Aussichten zur Wochenmitte

Offenbach/Main (dpa/lhe) - Nach einem zunächst nebligen Start in den Tag setzt sich die Sonne in Hessen örtlich bei heiterem Wetter immer wieder durch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, zeigt sich der Himmel sonst eher bewölkt. Dabei klettern die Werte am Dienstag auf Temperaturen zwischen 24 und 29 Grad. In höheren Lagen werden 21 bis 23 Grad erwartet. Der Regenschirm kann zu Hause bleiben - es soll trocken bleiben.

In der kommenden Nacht zieht dann aber von Nordwesten her schauerartiger Regen auf. Dichte Wolken bringen örtlich kurze Gewitter mit lokalem Starkregen, auch Hagel und Sturmböen können nicht ausgeschlossen werden. Die Temperaturen sinken auf 17 bis 13 Grad. Am Mittwoch ist es laut Vorhersage wechselnd bewölkt, örtlich kann es weiter regnen. Mit Werten um 15 Grad im Bergland sowie zwischen 18 und 22 Grad in tieferen Lagen kühlt es ab.

In der Nacht zu Donnerstag klingen die Schauer ab. Örtlich können Dunst und Hochnebel auftreten, so der DWD. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 7 Grad. Im Tagesverlauf ziehen dann immer mehr Wolken auf, es bleibt jedoch zunächst trocken. In Hochlagen erwarten die Meteorologen Werte um 14 Grad, sonst 18 bis 21 Grad.