Heizdecke löst Dachgeschossbrand aus
Der Dachstuhl eines Hauses in Herrenberg brennt lichterloh, der Schaden: mehr als eine halbe Million Euro. Was bisher bekannt ist.
Herrenberg (dpa/lsw) - Wohl wegen eines Defekts an einer elektrischen Heizdecke hat ein Wohnhaus in Herrenberg (Kreis Böblingen) gebrannt und ist nicht mehr bewohnbar. Ein 90 Jahre alter Bewohner verletzte sich leicht, wie die Polizei mitteilte. Sie schätzte den Schaden auf rund 600.000 Euro. Das Obergeschoss war am späten Dienstagabend in Brand geraten, in der Folge stand der Dachstuhl in Vollbrand. Feuerwehrleute konnten ihn gegen Mitternacht löschen. Von weiteren Verletzten war der Polizei nichts bekannt.