Kreis Sigmaringen

Heizung fällt in Kindergarten von Wand - zwei Verletzte

Während Kinder in einem Kindergarten spielen, zieht auf einmal dichter Wasserdampf durch die Einrichtung, heißes Wasser flutet den Boden. Die Feuerwehr muss schnell handeln.

Feuerwehrleute pumpten das Wasser aus dem Kindergarten. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa
Bad Saulgau (dpa/lsw) - In einem Kindergarten in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) ist eine Heizung aus der Wand gefallen und hat die Wasserleitungen abgerissen. Ein Kind und eine Erzieherin wurden bei dem Vorfall in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) am Donnerstag verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Durch die abgerissene Leitung sei eine große Menge heißes Wasser ausgelaufen. Ein Großteil des Kindergartens war demnach bereits in den Nebel des Wasserdampfes gehüllt, als die Feuerwehrleute ankamen. 

Die Einsatzkräfte brachten die Kindergartenkinder und die Erzieher den Angaben zufolge in Sicherheit. Die beiden Verletzten wurden von Sanitätern behandelt und in ein Krankenhaus gebracht, wie es weiter hieß. Feuerwehrleute stellten die Heizung ab und pumpten das Wasser aus der Einrichtung. Warum der Heizkörper von der Wand fiel, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.

