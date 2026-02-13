Heizung fällt in Kindergarten von Wand - zwei Verletzte

Bad Saulgau (dpa/lsw) - In einem Kindergarten in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) ist eine Heizung aus der Wand gefallen und hat die Wasserleitungen abgerissen. Ein Kind und eine Erzieherin wurden bei dem Vorfall in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) am Donnerstag verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Durch die abgerissene Leitung sei eine große Menge heißes Wasser ausgelaufen. Ein Großteil des Kindergartens war demnach bereits in den Nebel des Wasserdampfes gehüllt, als die Feuerwehrleute ankamen.