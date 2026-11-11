Herrenloses Gepäck sorgt für Sperrung am Stuttgarter Hbf
Gesperrte Gleise, ein Einsatz der Bundespolizei: Am Stuttgarter Hauptbahnhof sorgt ein Gepäckstück für Unruhe.
Stuttgart (dpa/lsw) - Ein verdächtiges Gepäckstück hat am Stuttgarter Hauptbahnhof einen Einsatz der Bundespolizei ausgelöst. Mehrere Gleise wurden gesperrt, eine Gefahr bestand aber nicht, wie die Bundespolizei mitteilte.
Mitarbeiter der Bahn-Sicherheit hatten am Vormittag ein herrenloses Gepäckstück an einem Bahnsteig gemeldet, wie zuerst die «Stuttgarter Nachrichten» berichteten. Die Bundespolizei räumte daraufhin die Gleise 3 bis 8 und sperrte sie für den Zugverkehr. Spezialkräfte überprüften den Gegenstand – Hinweise auf eine Gefährdung ergaben sich nicht.
Nach gut einer Stunde war die Sperrung wieder aufgehoben. Wie viele Züge sich verspäteten oder umgeleitet wurden, war zunächst unklar.