Hessen bleibt trocken - nachts droht Bodenfrost
Der Süden Hessens kann am Mittwoch auf etwas Sonne hoffen, im Norden bleibt es meist bewölkt. Wie sich das Wetter bis zum Wochenende verhält.
Offenbach (dpa/lhe) - Ruhiges Wetter prägt auch die kommenden Tage das Geschehen in Hessen. Heute ist es wechselnd bewölkt, gebietsweise lockert die Wolkendecke auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt. Die Höchsttemperaturen erreichen 7 bis 10 Grad, im Bergland 2 bis 6 Grad. In der kommenden Nacht sinken die Temperaturen auf 4 bis 1 Grad, gebietsweise droht bei klarem Himmel Frost in Bodennähe.
Am Mittwoch ist es in Nordhessen meist bewölkt, der Süden kann dagegen mit etwas Sonne rechnen. Die Höchsttemperaturen werden zwischen 7 und 10 Grad liegen, in den Bergen zwischen 3 und 7 Grad.
Ruhig bleibt das Wetter auch am Donnerstag und Freitag bei ähnlichen Temperaturen. Regen ist weiter nicht in Sicht. Nachts ist insbesondere in den Tälern der Mittelgebirge mit Bodenfrost zu rechnen.