Hessen: Nur jeder fünfte Tierarzt behandelt auch Pferde
Wer mit seinem Pferd in Hessen eine tierärztliche Praxis sucht, hat eine begrenzte Auswahl. Bis zur nächsten Pferdeklinik kann der Weg weit sein. Wo gibt es entsprechende Einrichtungen?
Gießen (dpa/lhe) - In Hessen behandelt nur etwa jeder fünfte praktizierende Tierarzt auch Pferde. Die mit Abstand meisten Veterinäre haben sich auf Kleintiere spezialisiert, wie sich aus einer von der Bundestierärztekammer veröffentlichten Statistik ergibt. Insgesamt praktizieren in Hessen etwa 1.780 Tierärzte, sie betreiben eine eigene Praxis oder sind in einer solchen angestellt.
Pferdebesitzer in Hessen müssen unter Umständen weit fahren, um eine Klinik zu erreichen. Neben der Pferdeklinik an der Universität Gießen gibt es etwa in Kaufungen, Hattersheim und Kronberg entsprechende Einrichtungen.