Hessen ohne Änderungsbedarf bei Nationalitäten-Nennung

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die nordrhein-westfälischen Pläne zur grundsätzlichen Nationalität-Nennung von Tatverdächtigen in Medienauskünften stoßen in Hessen überwiegend auf ein ablehnendes Echo. Innenminister Roman Poseck (CDU) erklärt auf dpa-Anfrage in Wiesbaden: «Ich sehe aktuell keine Notwendigkeit, die Praxis in Hessen zu ändern.»