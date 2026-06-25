Bildung

Hessen setzt Gratis-Schwimmkurse für Kinder fort

Damit möglichst viele Kinder sicher schwimmen können, gibt es in Hessen kostenlose Kurse. Laut Kultusministerium sind die Sommerferien eine gute Zeit, dies in Angriff zu nehmen.

Beim Programm «Hessen lernt Schwimmen» arbeitet das Land mit mehreren Kooperationspartnern zusammen. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Beim Programm «Hessen lernt Schwimmen» arbeitet das Land mit mehreren Kooperationspartnern zusammen. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Damit möglichst viele Kinder und Jugendliche sicheres Schwimmen lernen, unterstützt das Land Hessen auch in diesem Jahr kostenlose Schwimmkurse. Das Programm «Hessen lernt Schwimmen» mit Kooperationspartnern werde fortgesetzt, teilte das Kultusministerium in Wiesbaden mit. «Gerade in den bevorstehenden Sommerferien ist das eine gute Gelegenheit zur Teilnahme.»

Im vergangenen Jahr wurden den Angaben zufolge mehr als 1.200 Kinder und Jugendliche bei kostenlosen Schwimmkursen unterrichtet. «Sicheres Schwimmen kann für Menschen jedes Alters lebensrettend sein und sich zudem positiv auf ihre sportliche und gesundheitliche Entwicklung auswirken», teilte das Ministerium mit. 

Von dem kostenlosen Angebot können alle schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen profitieren, die noch kein Schwimmabzeichen in Bronze (Freischwimmer) haben. Die Kurse werden von den Ortsgruppen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und örtlichen Schwimmvereinen organisiert.

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