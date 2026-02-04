Besoldung

Hessen will Beamtenbesoldung 2026 verfassungskonform machen

Paukenschlag Ende 2021: Hessens Beamtenbezahlung hat laut einem Gericht gegen die Verfassung verstoßen. Seitdem läuft diese Debatte. Nun macht der Innenminister eine neue Ankündigung.

Die Besoldung hessischer Beamte steht auf dem Prüfstand. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Besoldung hessischer Beamte steht auf dem Prüfstand. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Gut vier Jahre nach einer gerichtlichen Niederlage der damaligen hessischen Regierung wegen der Besoldung hat Innenminister Roman Poseck (CDU) angekündigt, die Bezahlung der Beamten noch 2026 verfassungskonform zu gestalten. «Die Tarifgespräche für Hessen finden Ende März statt. Danach wird es voraussichtlich eine Anpassung der Beamtenbesoldung geben, die durch ein Gesetz geregelt wird», teilte Poseck der Deutschen Presse-Agentur in Zeiten angespannter staatlicher Finanzen mit. Noch in diesem Jahr sollten die nötigen Schritte dafür unternommen werden. Zuvor hatte die «Frankfurter Rundschau» darüber online berichtet. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Ziel sei es, dabei auch die Maßstäbe des jüngsten Urteils des Bundesverfassungsgerichts «zu berücksichtigen und für Hessen eine Besoldung zu schaffen, die diesen Anforderungen entspricht», teilte der Minister der dpa mit.

Niederlage der Landesregierung vor Gericht 2021

Ende 2021 hatte der Verwaltungsgerichtshof in Kassel entschieden, dass die Beamtenbesoldung in Hessen teilweise zu niedrig war und gegen das Grundgesetz verstieß. Beamtinnen und Beamte hatten demnach von 2013 bis 2020 zu wenig Geld bekommen. 

Innenminister Roman Poseck will zeitnah für eine verfassungskonforme Besoldung der Beamten sorgen. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Innenminister Roman Poseck will zeitnah für eine verfassungskonforme Besoldung der Beamten sorgen. (Archivbild)

Im November 2025 urteilte das Bundesverfassungsgericht, dass die Besoldung zahlreicher Berliner Beamte etliche Jahre lang verfassungswidrig gewesen war. Seit Langem gibt es in vielen Bundesländern Streit über die Höhe der Besoldung, der immer wieder die Karlsruher Richter beschäftigt. 

Minister: Aktueller «Handlungsauftrag für alle Bundesländer»

Poseck bezeichnete das jüngste Urteil als «Handlungsauftrag für alle Bundesländer». Dies nehme man auch in Hessen sehr ernst. Der CDU-Politiker war einst höchster Richter Hessens. 

Der Beamtenbund (dbb) in Hessen begrüßte Posecks Ankündigung einer «Reparatur» der Besoldung noch in diesem Jahr. Diese sei «nun auch wirklich an der Zeit gewesen». 

Beamtenbund noch etwas misstrauisch

Eine gewisse Skepsis bleibe jedoch: Bereits im Zuge des Urteils des Verwaltungsgerichtshofs 2021 habe Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) eine «Reparatur» angekündigt. «Die Landesregierung hatte sogar erste Schritte unternommen, hatte den begonnenen Weg zuletzt aber nicht weiter beschritten», ergänzte der dbb. «Wir hoffen sehr, dass nun ein Zeitplan präsentiert und auch eingehalten wird, an dessen Ende tatsächlich eine verfassungskonforme Besoldung der hessischen Beamten stehen wird.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Keine AfD-Beamten? Hessen will länderübergreifende Regelung
Öffentlicher Dienst

Keine AfD-Beamten? Hessen will länderübergreifende Regelung

Rheinland-Pfalz will AfD-Mitgliedern den Weg in den Staatsdienst versperren. Hessen geht einen anderen Weg. Doch auch hier müsse der öffentliche Dienst ein «Bollwerk gegen Verfassungsfeinde» bleiben.

11.07.2025

Tauziehen um Bewertung der AfD beschäftigt Minister Poseck
Extremismus

Tauziehen um Bewertung der AfD beschäftigt Minister Poseck

Hessens CDU-Innenminister Roman Poseck will sich mit seinen Amtskollegen beim Umgang mit der AfD abstimmen. Was kann Extremisten im öffentlichen Dienst passieren?

11.05.2025

Hessisches Verfassungsschutzgesetz teils verfassungswidrig
Justiz

Hessisches Verfassungsschutzgesetz teils verfassungswidrig

Hessens Verfassungsschutzgesetz verstößt selbst in Teilen gegen die Verfassung. Die Befugnisse bei Handyortung und verdeckten Ermittlungen sind laut Bundesverfassungsgericht zu weitreichend.

17.09.2024

Mehr Geld für Beamte
Landtag

Mehr Geld für Beamte

Vom früheren Tarifabschluss der Angestellten profitieren nun die Beamten: Der Landtag beschließt eine entsprechende Anhebung ihrer Besoldung. Was bedeutet das für den Landeshaushalt?

19.06.2024

Landtag

Minister Beuth setzt bei Sicherheit auf Polizei und Bürger

Minister Beuth setzt bei der Sicherheitspolitik auf Investitionen in die Infrastruktur, mehr Polizeibeamte und eine aktive Beteiligung der Bevölkerung. Die Opposition wirft dem Minister «viel Eigenlob und wenig Fakten» vor.

21.03.2023