Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen will Frauen besser vor Gewalt schützen. Das Kabinett möchte dazu am 25. November ein «Frauensicherheitspaket» beschließen, wie die Staatskanzlei in Wiesbaden mitteilte. «Mit dem "Frauensicherheitspaket" will die hessische Landesregierung die Gewalt gegen Frauen mit mehr Schutz, effektiver Strafverfolgung und besserer Prävention eindämmen», hieß es. Nach der Kabinettssitzung hinter verschlossenen Türen am 25. November wollen Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und mehrere Regierungsmitglieder die beschlossenen Maßnahmen den Medien vorstellen.