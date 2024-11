Kabinett will Frauensicherheitspaket verabschieden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Kabinett will bei einer Sitzung am Montag (13.00 Uhr) ein «Frauensicherheitspaket» verabschieden. Gewalt gegen Frauen soll mit mehr Schutz, effektiver Strafverfolgung und besserer Prävention eingedämmt werden. Wie die Landesregierung diese Ziele erreichen will, erläutert Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) gemeinsam mit mehreren Regierungsmitgliedern bei einem Statement gegen 14.15 Uhr in der Staatskanzlei in Wiesbaden.