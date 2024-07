Hessens Kommunen begrüßen Lockerungen für Tempo-30-Zonen

Der Bundesrat hatte vor Kurzem Neuregelungen im Straßenverkehrsrecht beschlossen, wonach Busspuren, Fahrradwege und Tempo-30-Zonen vor Ort künftig leichter eingerichtet werden können. Tempo-30-Zonen dürfen nicht nur in Nebenstraßen, sondern auch auf Vorfahrtstraßen ausgewiesen werden. Konkret geht es etwa um Straßen an Spielplätzen. Bei Schulen soll es nicht nur direkt davor möglich sein, sondern auch auf hochfrequentierten Schulwegen. Lücken zwischen zwei Tempo-30-Zonen sollen flexibler geschlossen werden können, damit der Verkehr leichter fließt. Bisher ist es bei Lücken bis 300 Meter möglich - künftig können es bis zu 500 Meter sein.

Auch Darmstadt gehört dem Bündnis «Lebenswerte Städte und Gemeinden» an. Die Reform sei ein wichtiger Schritt hin zu nachhaltigem und zukunftsfähigem Verkehr in Städten, teilte ein Sprecher mit. Bisher gebe es in Darmstadt keine konkreten Planungen, die auf den Neuerungen der Reform basierten. Jedoch stehe bereits seit Jahren die Verbesserung der Luftqualität im Mittelpunkt. «Mit der Reform erhofft die Stadt Darmstadt sich weniger Hürden und einfachere Planungs- und letztlich Umsetzungsprozesse für eine lebenswerte und umweltfreundliche Stadt - natürlich immer unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit.»

Kassels Stadtklimarätin Simone Fedderke nannte die Reform einen «Schritt in die richtige Richtung» - sie sei aber kein großer Wurf. Die neuen Regeln brächten mehr Sicherheit und Flexibilität. «Derzeit schauen wir in Kassel, was möglich ist.» Eine Sprecherin der Stadt Gießen ergänzte, dass sich ihre Kommune insgesamt mehr Gestaltungsfreiheiten gewünscht hätte. Zu begrüßen seien aber insbesondere die Möglichkeit, mehr Tempo 30 Zonen an Schulwegen und Spielplätzen zu schaffen, und die gelockerten Anforderungen für Zebrastreifen. «Um konkrete Vorschläge zu machen, was nun umgesetzt werden kann, ist es aber noch zu früh», erklärte auch sie.