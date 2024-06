Hessens Sicherheitskabinett tagt auf U.S. Army-Stützpunkt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Sicherheitskabinett der hessischen Landesregierung trifft sich am Montag (14.30 Uhr) zu einer auswärtigen Kabinettssitzung auf dem Flugplatz der U.S. Army Garrison in Wiesbaden. Auf dem Programm stehen Beratungen unter anderem über die Landesverteidigung, Ukraine-Hilfen und den Heimatschutz. Eingeladen ist auch der Brigadegeneral und Kommandeur des Landeskommandos der Bundeswehr Hessen, Bernd Stöckmann. Außerdem nehmen der Präsident des hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz, Bernd Neumann, und Landespolizeipräsident Robert Schäfer an dem Treffen teil, wie die Staatskanzlei mitteilte.