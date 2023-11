Hessische Chemiebranche bildet mehr aus

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische Chemie- und Pharmabranche bildet mehr junge Leute aus. Die Betriebe steigerten ihr Angebot an Ausbildungsplätzen in diesem Jahr um gut 16 Prozent auf 1694, teilten der Arbeitgeberverband HessenChemie und die Gewerkschaft IG BCE am Montag in Wiesbaden mit. Der Wert sei der höchste seit Inkrafttreten des Ausbildungstarifvertrages vor genau 20 Jahren, sagte Jürgen Funk, Geschäftsführer für den Bereich Bildung beim Arbeitgeberverband.

Die Unternehmen reagierten auf die demografische Entwicklung und den Fachkräftemangel, hieß es. In den nächsten Jahren gingen viele Beschäftigte in den Ruhestand. Zugleich werde es immer schwieriger, Fachkräfte zu finden. So seien zum Stichtag 1. September rund 11 Prozent der Ausbildungsplätze in der Chemie unbesetzt geblieben. Grund sei auch die Corona-Krise: In der Pandemie habe es an vielen Schulen keine Berufsorientierung gegeben, und Angebote wie Praktika, Ausbildungsmessen und Tage der offenen Tür seien ausgefallen.