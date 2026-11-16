Hessische Winterdienste sind vorbereitet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die hessischen Winterdienste sehen sich gut auf den anstehenden Winter vorbereitet. Nach Angaben von Hessen Mobil sind in den Straßenmeistereien 90.000 Tonnen Streusalz eingelagert. Die Hallen und Silos seien voll, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage.

Im Durchschnitt wurden in den vergangenen Jahren rund 80.000 Tonnen Salz gestreut. Sollte das Salz dennoch nicht ausreichen, könne kurzfristig nachbestellt werden, sagte ein Sprecher. So war es auch im vergangenen Jahr der Fall: Im Winter 2025/2026 wurden etwa 110.000 Tonnen Salz auf den Straßen gestreut.

Speziallösung bis minus sechs Grad

In diesem Jahr komme zudem das Flüssigsalz FS 100 verstärkt zum Einsatz, teilte Hessen Mobil mit. Im Gegensatz zum bisher verwendeten FS 30 enthält FS 100 kein festes Salz, sondern ist eine reine Natriumchloridlösung. Dadurch sei der Salzverbrauch geringer und die Wirkung halte länger an. Allerdings wirke es nur bis minus sechs Grad und nicht bei starkem Schnee.

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Zuletzt nutzten nur drei Straßenmeistereien das verbesserte Flüssigsalz, jetzt rüsten weitere Städte um. Beispielsweise in Darmstadt werde FS 100 genutzt, teilte die Stadt auf dpa-Anfrage mit. Dort wird das Flüssigsalz auf Straßen und Radwegen gestreut.

Keine «sommerlichen Straßenverhältnisse»

Bei drohender Glätte beginnt der Winterdienst der 46 hessischen Straßenmeistereien bereits in der Nacht damit, die Straßen zu streuen. Laut Hessen Mobil können dennoch keine «sommerlichen Straßenverhältnisse» erwartet werden, Winter- oder Ganzjahresreifen sind also auch bei gestreuten Straßen notwendig.

Foto: Helmut Fricke/dpa/dpa-tmn Es gibt Alternativen zum Salz. (Archivbild)

Die größte Winterdienst-Flotte in Hessen sorgt in Frankfurt für sichere Straßen. Laut der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) sind dort über 300 Mitarbeiter in 41 großen Streufahrzeugen und etwa 100 kleineren Fahrzeugen und Geräten für den Winterdienst unterwegs. Das eingelagerte Salz reiche für den Winter aus, außerdem nutze der FES Sole, ein Salz-Split-Gemisch und ein spezielles Salz, mit dem Brückenschäden vermieden werden, teilte das Unternehmen auf Anfrage der dpa mit.

Wie sieht es in anderen Städten aus?

Um die meisten Einsätze im vergangenen Winter kümmerten sich die Straßenmeistereien in Fulda. Insgesamt 46 Einsatztage meldete die Stadt für die zurückliegende Wintersaison. Aktuell sei mit etwa 1.300 Tonnen genügend Salz für die 110 Mitarbeiter und 46 Fahrzeuge eingelagert.

In Kassel rechne man mit einem Verbrauch zwischen 1.500 und 3.000 Tonnen Salz, meldete die Stadt auf dpa-Anfrage. Zwar liege der Bestand mit 1.200 Tonnen darunter, allerdings bestelle man, je nach Verbrauch, kontinuierlich nach. Rund 120 Mitarbeiter sind mit 46 Fahrzeugen im Einsatz.

Der Winterdienst in Gießen hat 1.000 Tonnen Streusalz im Lager. 180 Mitarbeiter kümmern sich mit 20 Fahrzeugen um die Straßen. Im vergangenen Jahr musste der Winterdienst in 28 Fällen ausrücken.

In Darmstadt rechnet die Stadt mit einem Mindestverbrauch von 350 Tonnen Streusalz. Mit rund 1.500 Tonnen liegt der Lagerbestand deutlich darüber. Bei einem Volleinsatz sind etwa 160 Mitarbeiter mit 48 Fahrzeugen im Einsatz.