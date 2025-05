Hessisches Trio in FDP-Bundesvorstand gewählt

Berlin (dpa/lhe) - Auf ihrem Bundesparteitag in Berlin haben die Freien Demokraten drei Hessen in den Vorstand gewählt. Das teilte der FDP-Landesverband in Wiesbaden am Samstag mit. Demnach sind der Landesvorsitzende Thorsten Lieb und Alexander Müller neu im Bundesvorstand. Wiebke Knell wurde nach zwei Jahren als Vorstandsmitglied bestätigt.