Tiere

Hier werden Katzenstreichler gesucht

Schnurren erwünscht: Ein Tierheim sucht ehrenamtliche, die mit seinen Schützlingen schmusen. Das kann einen positiven Nebeneffekt haben.

Das Karlsruher Tierheim sucht Katzenstreichler. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Das Karlsruher Tierheim sucht Katzenstreichler. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Wer in seiner Freizeit gerne mit Katzen schmust, findet hier vielleicht das passende Ehrenamt: Das Tierheim Karlsruhe lädt erfahrene Katzenliebhaber ab 14 Jahren zum Katzenstreicheln. «Der Sozialkontakt ist für unsere Schützlinge sehr wichtig, daher freuen wir uns auf ihren Besuch», heißt es auf der Internetseite des Tierschutzvereins Karlsruhe und Umgebung. Der SWR und die «Badischen Neuesten Nachrichten» hatten darüber berichtet.

Bis auf dienstags und donnerstags sowie einige ausgewählte Tage gibt es Zeitslots von einer Stunde bis zweieinhalb Stunden am Tag. Das Tierheim bittet um Anmeldung samt Telefonnummer unter 0721 950780 oder info@tierheim-karlsruhe.de. «Die Anmeldung kann aufgrund des stetig wechselnden Katzenbestands immer nur für die aktuelle Woche und für die darauffolgende Woche erfolgen.» Jugendliche müssen in Begleitung eines Erwachsenen sein.

Schnurren erwünscht! (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Schnurren erwünscht! (Symbolbild)

Katzen sollen vermittelt werden

«Ein großer Vorteil beim Betreuen einer unserer Katzen besteht darin, dass sich mancher Besucher mit seiner Katze allmählich eng anfreundet und sie vielleicht später sogar für immer aufnimmt», sagte der stellvertretende Tierheimleiter David Jung den «BNN» (Samstag). Das sei besser als ein unüberlegter Kauf im Internet oder auf zweifelhaften Portalen. Man lerne die Bedürfnisse des Tieres besser kennen und könne sich miteinander Zeit lassen. 

Im sogenannten Katzendörfle leben dem Bericht zufolge Katzen, die aus der Quarantäne entlassen sind und nun zur Vermittlung stehen. Etwa 30 bis 40 Katzen gleichzeitig sind das laut dem SWR-Bericht, der Großteil in der Vermittlung. Über das Jahr komme man so auf fast 400 Katzen. Das könnten Fundtiere sein oder solche, die von ihren Besitzern abgegeben worden seien.

