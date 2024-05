Hineinschnuppern in Jobs: «Praktikumswochen Hessen 2024»

Kassel (dpa/lhe) - Schule und Arbeitswelt sind meist strikt getrennt - die «Praktikumswochen Hessen 2024» ermöglichen Schülerinnen und Schülern jedoch ein Hineinschnuppern in verschiedene Berufe in kurzer Zeit. In den letzten drei Wochen dieses Schuljahres und in den hessischen Sommerferien, also vom 24. Juni bis 23. August, können landesweit Mädchen und Jungen jeden Tag ein anderes Unternehmen besuchen, wie die Agentur für Arbeit in Kassel am Dienstag mitteilte.