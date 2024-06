Hitze, Schafskälte und Unwetter in Hessen im Juni

Offenbach (dpa/lhe) - Der Juni brachte wechselhaftes Wetter in Hessen. Nach der sogenannten Schafskälte in der zweiten Woche habe es zum Monatsende hochsommerliche Temperaturen von mehr als 30 Grad gegeben, teilte der Deutsche Wetterdienst am Freitag mit. «Dazwischen drückte auf das allgemeine Wohlbefinden eine sehr feuchte subtropische Luftmasse, in der sich auch heftige Unwetter, Sturm, Starkregen und Hagel bildeten.» Durchschnittlich war es 16,5 Grad warm. Dies liege 1,3 Grad über dem Wert aus der Referenzperiode 1961 bis 1990.