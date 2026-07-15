Hochsommer bleibt nass – Gewitter und Schauer in Sicht

Stuttgart (dpa/lsw) - In den kommenden Tagen ist laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) täglich mit Regen, Schauern und Gewittern zu rechnen. Wer in Baden-Württemberg also in den nächsten Tagen unterwegs ist, sollte den Regenschirm griffbereit halten - und beim Wandern oder Radeln lieber einen Plan B parat haben. Der Natur dürfte das viele Nass guttun nach der langen Trockenperiode.

Heute: Schauer, Regen, Gewitter - besonders im Bergland

Heute bleibt es heiter bis wolkig, im Tagesverlauf muss laut den Wetterfachleuten überall mit Schauern, Regen und Gewittern gerechnet werden. «Vor allem im Bergland», sagte ein DWD-Sprecher. Die Temperaturen liegen in den Niederungen dabei zwischen 26 und 31 Grad, im Bergland ist es mit 24 Grad deutlich frischer.

Nächte: keine Tropennacht in Sicht

In der Nacht zum Donnerstag soll es laut DWD keine Tropennacht geben. Die Temperaturen bewegen sich demnach zwischen 13 und 19 Grad, Regen und Schauer dürften zunächst nachlassen - eine kurze Atempause, bevor es tagsüber wieder unbeständiger wird.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Donnerstag: Sonne, Wolken und Gewitter im Tagesverlauf

Am Donnerstag soll dem DWD zufolge neben einigen Wolken häufig die Sonne scheinen. Im Tagesverlauf kann es gebietsweise zu Schauern und Gewittern kommen. Es werde einen Tick wärmer: Die Menschen am Bodensee dürfen sich demnach über 30 Grad freuen, am Rhein und in den Niederungen sind bis zu 33 Grad drin.

Freitag und Wochenende: unbeständig - danach freundlicher, aber deutlich kühler

Aufziehender Regen in der Nacht zum Freitag soll sich am Tag dann durchsetzen. «Der Freitag wird ziemlich unbeständig», sagte der DWD-Sprecher. Das heißt erneut Regen und Schauer sowie Gewitter bei bis zu 28 Grad am Rhein und 23 Grad im Allgäu.