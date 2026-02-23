Hochwasser in Hessen durch Regen und Schneeschmelze

Wiesbaden (dpa/lhe) - Regen, Schauer und die Schneeschmelze der vergangenen Tage sorgen in Hessen vielerorts für Hochwasser. Wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie mitteilte, regnete es in den vergangenen 24 Stunden 5 bis 10 Liter pro Quadratmeter. In den Mittelgebirgen Vogelsberg, Rhön und Westerwald gab es sogar über 20 Liter Regen pro Quadratmeter. An einer Messtation am Vogelsberg wurden 38 Liter pro Quadratmeter gemessen. In der Nacht waren 37 Pegel in der Meldestufe 1, aktuell sind es 17 Pegel.