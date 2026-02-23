Hochwasser

Hochwasser in Hessen durch Regen und Schneeschmelze

Regen und Schneeschmelze sorgen in Hessen für Hochwasser. Besonders betroffen sind Mittelgebirge wie Vogelsberg und Rhön. Wie sich die Lage laut Experten weiterentwickeln könnte.

Nach starken Regenfällen und Schneeschmelze steigen in Hessen vielerorts die Pegel - auch der Pegel der Nidder bei Eichen in Wetterau (Aktuelles Foto). Foto: Boris Roessler/dpa
Nach starken Regenfällen und Schneeschmelze steigen in Hessen vielerorts die Pegel - auch der Pegel der Nidder bei Eichen in Wetterau (Aktuelles Foto).

Wiesbaden (dpa/lhe) - Regen, Schauer und die Schneeschmelze der vergangenen Tage sorgen in Hessen vielerorts für Hochwasser. Wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie mitteilte, regnete es in den vergangenen 24 Stunden 5 bis 10 Liter pro Quadratmeter. In den Mittelgebirgen Vogelsberg, Rhön und Westerwald gab es sogar über 20 Liter Regen pro Quadratmeter. An einer Messtation am Vogelsberg wurden 38 Liter pro Quadratmeter gemessen. In der Nacht waren 37 Pegel in der Meldestufe 1, aktuell sind es 17 Pegel.

Der Deutsche Wetterdienst hat weitere Schauer vorausgesagt, die aber unterhalb der Niederschlagsmenge der letzten Tage liegen. Die Wasserstände werden darum voraussichtlich wieder sinken, während sich in den größeren Flussläufen die Hochwasserwelle noch aufbaut und weitere Überschreitungen der Meldestufen möglich sind.

