Höhere Temperaturen in Sicht – am Freitag bis zu 17 Grad

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Menschen in Baden-Württemberg können sich im Laufe der Woche auf höhere Temperaturen einstellen. Es werde freundlicher, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Ab Mittwoch werde es deutlich wärmer mit Temperaturen bis 9 Grad, am Donnerstag mit bis zu 14 Grad und am Freitag solle es teilweise sogar Temperaturen bis 17 Grad geben.