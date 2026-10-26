Hoeneß ermahnt VfB-Stars: «Müssen gewaltig draufpacken»
Stuttgarts Trainer zieht vor der Pokal-Partie in Paderborn die Zügel an. Er spricht über die Diskrepanz zwischen Liga- und Champions-League-Ergebnissen - und verkündet eine Entscheidung im Tor.
Stuttgart (dpa/lsw) - Trainer Sebastian Hoeneß fordert nach dem jüngsten Tiefschlag für den VfB Stuttgart eine Reaktion seiner Mannschaft. Bei der überraschenden 2:3-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga am vergangenen Freitag sei «sehr, sehr deutlich für alle geworden, dass wir draufpacken müssen, gewaltig draufpacken müssen», erklärte der 44-Jährige. «Wenn wir sichergehen wollen, Spiele zu gewinnen, müssen wir mehr von uns erwarten.»
Die Zweitrunden-Partie beim SC Paderborn am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) biete die Gelegenheit, es direkt wieder besser zu machen. Sein Team müsse «die Ärmel hochkrempeln, nach vorn schauen und in den Kampfmodus gehen».
Bredlow in Paderborn im Tor
Angesprochen auf die große Diskrepanz zwischen Champions-League- und Liga-Ergebnissen sagte Hoeneß: «Ich sehe kein Kopfproblem.» Er räumte aber ein, dass seiner Mannschaft in bestimmten Phasen des Spiels die Gier fehle. In der Liga holte der VfB aus den ersten Spielen nur sechs Punkte, in der Königsklasse aus drei Partien immerhin schon sieben Zähler.
Im Tor stehen wird in Paderborn Routinier Fabian Bredlow, wie Hoeneß ankündigte. Youngster Dennis Seimen bekommt nach seiner ersten englischen Woche eine Pause. Außenverteidiger Josha Vagnoman, der bereits gegen Gladbach fehlte, werde wegen einer Muskelverletzung sicher bis zur nächsten Länderspielpause fehlen. Der VfB hat bis dahin noch vier Pflichtspiele.